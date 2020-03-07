Отель обрушился в Китае, из-под завалов спасли 16 человек

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На востоке Китая обрушилось здание отеля. Инцидент случился в провинции Фуцзянь, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из-под завалов удалось спасти 16 человек. Позднее стало известно о 34 спасенных.

По некоторым данным, рухнувший отель использовали для карантина в борьбе с коронавирусом.

В настоящее время причина обрушения гостиницы остается неизвестной. Информации о погибших и раненых также не поступало. Поисковики продолжают спасательную операцию, под обломками здания могут находиться десятки человек.

Ранее сообщалось об обрушении потолка в квартире в центре Москвы. По информации заявителя, рухнул потолок и виден чердак здания. Причины случившегося оставались неизвестными.