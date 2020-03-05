Потолок обрушился в квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы в квартире жилого дома произошло обрушение потолка. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По предварительным данным, инцидент произошел в Тверском районе столицы.

"Поступила заявка на обрушение потолка в квартире на 1-й Миусской улице, 41. По информации заявителя, рухнул потолок и виден чердак здания", – сообщил источник.

Он также отметил, что в инциденте никто не пострадал. При этом существует угроза дальнейшего обрушения потолка.

"Есть угроза обрушения потолков в соседних комнатах", – подтвердил источник.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Причины случившегося пока остаются неизвестными.

Ранее потолок обрушился в кафе на западе Москвы. Сообщалось, что инцидент произошел в торговом центре "Обувь-Сити".

2 февраля кровля обрушилась на посетителей кафе в Новосибирске. Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб.