Открытое горение ликвидировали на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе "Ресурс" в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

"В 11:33 по московскому времени – ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, возгорание произошло на одной из установок. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар на территории предприятия по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске произошел утром 8 февраля. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 10:24. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 10:59 пожар был локализован.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!