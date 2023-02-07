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Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Региональная прокуратура рассказала о происшествии на своем официальном сайте

"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. По предварительным данным, 7 февраля в Кстовском районе по адресу Центральное шоссе, дом № 9, на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар", – отмечается в материале.

Представители местной прокуратуры выехали на место, чтобы проконтролировать действия аварийных служб.

В свою очередь, в экстренных службах ТАСС сообщили, что пожарные уже справились с огнем. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ранее произошел пожар на складе с вторсырьем пластика в подмосковном Красногорске.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла порядка 700 тысяч квадратных метров. Позднее она выросла до 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению огня привлекли 37 человек и 11 единиц специальной техники.

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