Один пожарный погиб при тушении пожара в частном доме в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru/

Один пожарный погиб и два постарадали при тушении частного дома в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел в деревне Ашукино Московской области.

"При тушении пожара по адресу городской округ Пушкинский, деревня Ашукино, улица Лермонтова, дом 54 пострадали два работника ГКУ МО "Мособлпожспас" при этом один из них погиб", – отметили в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области сказали, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:33. В 2:31 был локализован пожар, открытое горение устранили в 06:05.

Пожар тушили три единицы техники и 11 человек, заключили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 февраля, пожарные ликвидировали возгорание на Новоорловской улице в Москве. По данным экстренных служб, пожар произошел на фасаде здания кафе "Библиотека". Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.



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