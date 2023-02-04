Около 200 человек эвакуировали из кафе на Новоорловской улице из-за возгорания

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пожар произошел в помещении кафе на Новоорловской улице в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"В кафе на улице Новоорловская произошло возгорание. В заведении проводился банкет, эвакуировано около 200 человек", – рассказал собеседник информагентства.

Факт пожара подтвердили в Главном управлении МЧС России по Москве. На месте происшествия работают пожарные.

В ведомстве уточнили, что загорелся фасад здания. Возгорание локализовали на площади в 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что спасатели вывели из пожара на Коровинском шоссе в Москве 20 человек. На четвертом этаже жилого дома загорелась квартира.

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