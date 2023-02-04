Пожарные ликвидировали возгорание в кафе на Новоорловской улице

Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

Возгорание на Новоорловской улице в Москве ликвидировали вечером субботы, 4 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В 17:20 возгорание было полностью ликвидировано", – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

По данным экстренных служб, пожар произошел на фасаде здания кафе "Библиотека". Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на Новоорловской улице Москвы произошло возгорание в кафе. Из здания были эвакуированы примерно 200 человек.

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