11:40Происшествия
Пожар произошел на заводе по переработке нефтепродуктов в Ростовской области
Фото: МЧС России
Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло на территории предприятия по переработке нефтепродуктов в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.
"Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 по московскому времени поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов", – поделились спасатели.
Ранее сообщалось, что крыша ресторана воспламенилась в Одинцовском районе Подмосковья.
Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в деревне Аксиньино. Площадь возгорания составила 375 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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