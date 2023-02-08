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11:40

Происшествия

Пожар произошел на заводе по переработке нефтепродуктов в Ростовской области

Фото: МЧС России

Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло на территории предприятия по переработке нефтепродуктов в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

"Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 по московскому времени поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов", – поделились спасатели.

Ранее сообщалось, что крыша ресторана воспламенилась в Одинцовском районе Подмосковья.

Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в деревне Аксиньино. Площадь возгорания составила 375 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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