Пожар произошел на заводе по переработке нефтепродуктов в Ростовской области

Фото: МЧС России

Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло на территории предприятия по переработке нефтепродуктов в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

"Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 по московскому времени поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов", – поделились спасатели.

Ранее сообщалось, что крыша ресторана воспламенилась в Одинцовском районе Подмосковья.

Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в деревне Аксиньино. Площадь возгорания составила 375 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!