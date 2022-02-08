В Дзержинске рассказали о семье родившей в коллекторе женщины

15:20
Фото: телеграм-канал Mash
Ребенок, который появился на свет в коллекторе в Дзержинске Нижегородской области, – третий сын в семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
Там рассказали, что женщина проживает в квартире. Она не замужем и трудоустроена. По данным администрации, местная жительница находится в отпуске по уходу за ребенком.
"Сын 13 лет учится в школе. По информации директора образовательного учреждения, исправно посещает занятия, опрятно выглядит и хорошо учится. Младший сын двух лет воспитывается дома. Ранее семья на учете комиссии по делам несовершеннолетних города Дзержинска не состояла", – говорится в сообщении.
Новорожденного мальчика доставили в местный перинатальный центр. Двухлетнего ребенка поместили в Детскую городскую больницу № 8. Мальчик не пострадал. Старший сын находится у родственников в Дзержинске.
По данным перинатального центра, вес новорожденного составляет 1,9 килограмма. Состояние ребенка и матери стабильное.
Инцидент произошел около 23:00 7 февраля. По данным городской администрации, местная жительница вместе с сожителем и двухлетним ребенком были на прогулке, когда внезапно начались схватки. Женщина вместе с сыном забралась в тепловой коллектор, где родила еще одного мальчика. В это время мужчина вызвал спасателей, полицию и скорую помощь.
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