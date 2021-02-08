Мужчина погиб под колесами электрички около ж/д платформы Лось

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

У станции Лось Ярославского направления Московской железной дороги под колесами поезда погиб молодой человек. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, он мог переходить пути в неположенном месте, сообщает Агентство "Москва".

"Мужчина 1997 года рождения был смертельно травмирован электропоездом сообщением Болшево – Москва. По предварительной информации, гражданин переходил ж/д пути в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники транспортной полиции.

Аналогичное ЧП произошло 30 ноября. Тогда под колесами электрички в районе платформы Петровско-Разумовская Ленинградского направления Октябрьской железной дороги погиб мужчина.