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Происшествия

02:30

Порядка 150 человек эвакуировали из общежития МГЛУ в Москве из-за задымления

происшествия город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 150 человек эвакуировали из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Москве. Причиной стало задымление, сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, инцидент случился в здании в Петроверигском переулке.

"Эвакуировано 148 человек из-за задымления в здании", – подтвердил источник.

По предварительным данным, причиной задымления стал костер в выселенной части здания.

В данный момент огонь полностью ликвидирован. Угрозы жизни людей нет.

На месте происшествия находятся экстренные службы города. Причины случившегося выясняются.

Ранее крупный пожар произошел на одном из складов по адресу Варшавское шоссе, дом 37 А, корпус 1. Изначально площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров, затем увеличилась до 1000 "квадратов".

Позднее пожар удалось потушить. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар на Варшавском шоссе потушили с помощью авиации

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