Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
Как передает РИА Новости, сигнал о пожаре поступил 7 февраля в 20:50. Возгорание произошло в здании по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1. Огонь охватил одну из квартир на последнем этаже 9-этажного дома.
"Двое погибших, один пострадавший (в результате пожара. - Прим. Ред.)", – заявил источник.
В ходе тушения пожара также удалось спасти 6 человек, в том числе двоих детей.
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 21:15 пожар был полностью потушен.
Ранее крупный пожар произошел на одном из складов по адресу Варшавское шоссе, дом 37 А, корпус 1. Изначально площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров, затем увеличилась до 1000 "квадратов".
Сообщалось о частичном обрушении ангара. Возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных.
К тушению пожара привлекали три вертолета, оборудованных специальным водосливным устройством. Это позволило сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды. Также огонь ликвидировали 94 человека личного состава и 29 единиц техники.
Позднее пожар удалось потушить. В результате происшествия никто не пострадал.
Пожар на Варшавском шоссе потушили с помощью авиации
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