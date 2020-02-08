Безработный зарезал знакомого в квартире на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке Москвы безработный зарезал знакомого. В квартире в столичном районе Вешняки было обнаружено тело 59-летнего мужчины, передает Агентство "Москва".

Инцидент случился в доме на улице Реутовская. На месте преступления удалось задержать предполагаемого убийцу.

"В квартире был задержан 35-летний безработный, который изобличен в том, что в ссоре ножом нанес удар в область сердца потерпевшему, от которого последний скончался", – говорится в сообщении.

Известно, что правоохранителями было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее крымчанка напала на дядю с ножом, исполнив "просьбу" покойного отца. Позднее удалось установить, что девушка ранее страдала психическими расстройствами.