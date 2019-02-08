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14:12

Спасатели извлекли подростка из-под завалов дома в Стамбуле

происшествия за рубежом

14:12

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Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Спасатели извлекли из-под завалов обвалившегося дома в Стамбуле выжившего 16-летнего подростка. Он провел под завалами 45 часов.

"Спустя 45 часов после обрушения дома спасателям удалось извлечь из-под завалов 16-летнего подростка", – сообщает турецкое агентство Anadolu, цитируя главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

По сообщению городской администрации Стамбула, минимум 12 человек погибли и 13 получили ранения из-за обрушения здания в районе Картал.

Жилой дом обрушился в Стамбуле 6 февраля. Разбор завалов продолжается. Накануне спасатели смогли вызволить из-под завалов пятилетнюю девочку. Она провела под обломками 18 часов.

В спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств. Причины ЧП расследуются. Сейчас в качестве возможной причины обвала дома называется незаконная надстройка трех этажей.

происшествия за рубежом

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