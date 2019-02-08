Работники перинатального центра в Коломне пострадали из-за лопнувшего шара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В коломенском Центре материнства и детства два человека пострадали из-за лопнувшего гимнастического шара. Проверку проводит ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 8 февраля. Предварительно установлено, что шар накачали жидким герметиком. Мяч взорвался, обрушились плитки навесного потолка. Травмированы сотрудники из числа технического персонала, их госпитализировали с травмами лица. Площадь обрушения потолка – 20 квадратных метров.

На месте происшествия работают следователи. Никто из детей и пациенток не пострадал. На работе перинатального центра инцидент не отразился. Он произошел в здании, отдельном от основного корпуса.