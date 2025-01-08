Мужчина задержан за избиение оппонента молотком на станции метро "Тверская"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчину задержали после того, как он в ходе конфликта избил молотком пассажира на станции метро "Тверская". О происшествии сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Злоумышленник, используя малозначительный повод, умышленно нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений, нанес своему оппоненту удары в области головы и запястья правой руки молотком, причинив физическую боль и легкий вред здоровью", – говорится в публикации.

Ранее полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро. Конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции.

После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами ранее незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда.

