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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что семеро иностранных наемников, включая троих прибывших из Украины, были задержаны в стране при подготовке террористических акций. Об этом пишет РИА Новости.

"Только сегодня мы захватили 7 иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов... два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наемников, приехавших из Украины с украинской войны, чтобы принести насилие в страну... Они прибыли, чтобы совершить террористические акции", – рассказал он.

Мадуро отметил, что все задержанные – "высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле", и подчеркнул, что уверен, что в ближайшие часы они дадут признательные показания.

Между тем следователи завели дело на бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта в Курской области. По версии СК, мужчина в сентябре вместе с другими наемниками под руководством представителей ВСУ незаконно пересек госграницу России и проник в Курскую область.

В приграничье Рибейру ди Жезус пытал и применял физическое насилие по отношению к двум солдатам ВС РФ, а после убил их. Сейчас следователи принимают меры для определения местонахождения фигуранта и его соучастников.

