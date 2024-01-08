Два петербуржца погибли из-за схода лавины в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Мурманск Дтп Чп"

Двое жителей Петербурга стали жертвами схода лавины в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Следователи начали проверку по факту смерти двух мужчин в Кировске.

"Личности погибших установлены – это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, были назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 10 человек погибли после схода лавин в районах Горно-Бадахшанской автономной области, в горах, а также на автотрассах Таджикистана. На автотрассе Душанбе – Варзоб под снегом оказались четыре легковых автомобиля. Спасателям удалось спасти водителей и пассажиров, однако один человек погиб.