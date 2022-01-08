Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль в Курганской области

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Один сотрудник полиции погиб, еще один пострадал, в результате вооруженного нападения на автомобиль патрульно-постовой службы в поселке Мишкино в Курганской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

"В ночь на 8 января в поселке Мишкино Курганской области неизвестный совершил вооруженное нападение на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы <...>, в ходе которого сержант полиции Денис Михалев 1995 года рождения погиб на месте, а его коллега – младший сержант полиции с ранением госпитализирован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшим оказался ранее судимый 44-летний местный житель рождения. Он был ликвидирован прибывшими на место происшествия росгвардейцами при попытке вооруженного сопротивления.

"На место происшествия незамедлительно выехал начальник управления МВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. В настоящее время полицией и следователями СК проводятся оперативные и следственные действия", – указано в материале.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). По версии следствия, нападавший был вооружен охотничьем карабином.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования", – сообщается на сайте СК.

Ход расследования данного уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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