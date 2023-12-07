В Москве неизвестные обстреляли водителя и похитили из машины сумки с деньгами

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На Шипиловской улице в столице неизвестные обстреляли мужчину за рулем авто, после чего похитили из машины сумки, в которых, предварительно, находились деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Точная сумма ущерба устанавливается. Правоохранители обнаружили машину, на которой скрылись злоумышленники, неподалеку от места преступления.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление лиц, причастных к преступлению, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье за разбой.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района нашли тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

Позднее по факту случившегося было возбуждено уголовное по статье "Убийство". Предварительно, вечером неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево.

Кива скончался на месте от полученных ранений. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

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