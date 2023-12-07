07 декабря, 23:45Происшествия
В Москве неизвестные обстреляли водителя и похитили из машины сумки с деньгами
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
На Шипиловской улице в столице неизвестные обстреляли мужчину за рулем авто, после чего похитили из машины сумки, в которых, предварительно, находились деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Точная сумма ущерба устанавливается. Правоохранители обнаружили машину, на которой скрылись злоумышленники, неподалеку от места преступления.
Прокуратура Южного административного округа контролирует установление лиц, причастных к преступлению, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье за разбой.
Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района нашли тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.
Позднее по факту случившегося было возбуждено уголовное по статье "Убийство". Предварительно, вечером неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево.
Кива скончался на месте от полученных ранений. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.
Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Восточном Бирюлеве
Читайте также