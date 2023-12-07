07 декабря, 20:03Происшествия
В Росгвардии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на рязанском полигоне
Фото: 123RF/tasharo
Жизни двоих сотрудников Росгвардии, получивших травмы в результате взрыва на полигоне под Рязанью, ничего не угрожает, рассказали в областном управлении ведомства.
"Им оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства", – передает ТАСС сообщение Росгвардии.
Представители службы также пообещали предоставить необходимую поддержку близким погибшего.
О гибели бойца Росгвардии в результате детонации взрывного устройства на полигоне в Рязанской области стало известно днем 7 декабря. Кроме того, два человека пострадали.
По данным следователей, ЧП произошло во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи. Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Владимир Никешкин.
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