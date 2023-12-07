Боец Росгвардии погиб из-за детонации взрывного устройства в Рязанской области

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Боец Росгвардии погиб и еще двое получили травмы в результате детонации взрывного устройства на полигоне в Рязанской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ Следственного комитета по региону.

ЧП произошло во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района.

"Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий", – говорится в сообщении.

Работу следственно-оперативной группы координирует руководитель следственного управления Владимир Никешкин. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что квадрокоптер ВСУ сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области, из-за чего пострадали два российских добровольца территориальной самообороны. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, ЧП случилось в Борисовском районе в хуторе Климовое.