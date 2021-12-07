На Красной площади мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Красной площади правоохранители задержали мужчину, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, задержали вечером в понедельник на Красной площади. При себе у него нашли молоток и саморезы", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину задержал наряд скорой психиатрической помощи. Также на него составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), которая предусматривает наказание в виде ареста на 15 суток.

В 2013 году похожую акцию устроил художник Павел Павленский. Позднее он пояснил, что прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, чтобы проиллюстрировать апатию современного российского общества и таким образом выступить против нее.