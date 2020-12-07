Задымление под платформой Москворечье Курского направления МЖД устранено

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Специалисты устранили задымление, которое возникло под платформой Москворечье Курского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Сегодня в 16:03 было обнаружено задымление под платформой Москворечье Курского направления МЖД. В 16:15 задымление было ликвидировано", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что инцидент не повлиял на движение поездов. Причину задымления устанавливают.

4 декабря на платформе железнодорожной станции Москворечье также произошло возгорание. В этой связи поезда Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону области временно не останавливались на станции.

