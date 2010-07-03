Дело возбуждено после ДТП с пострадавшими детьми в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Силовики"

Уголовное дело возбуждено после аварии в Нижнем Новгороде, в которой пострадали 10 детей и двое взрослых, передает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Дело заведено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование взято на контроль прокуратурой области. Организована проверка соблюдения законов.

ДТП произошло вечером на улице Горького. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами.

Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов – группу девятиклассников, идущих в театр. Пострадали десять школьников и двое взрослых, сопровождавших детей. Одна учительница скончалась в больнице.

Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. Согласно предварительным сведениям, угрозы жизни нет.

Работа детской областной больницы усилена. У одного взрослого травмы легкой степени тяжести, у второго взрослого, предварительно, средней степени тяжести.

Водитель, спровоцировавший ДТП, проходить медицинское освидетельствование отказался. В управлении ГИБДД уточняли, что ранее он лишался прав за управление машиной в состоянии опьянения, но сейчас срок лишения истек.