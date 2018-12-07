Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в Москве

Пострадавшего в ДТП на Поречной улице увезли в больницу на санитарном вертолете Московского авиационного центра. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как рассказали в ведомстве Агентству "Москва", экипаж санитарного вертолета вылетел на юго-восток столицы, где произошла авария. Автомобиль сбил на пешеходном переходе двух женщин. Водитель машины тоже пострадал.

Одну женщину увезли на врачи скорой помощи, а автомобилиста эвакуировали с места ДТП вертолетом. В пути его сопровождает авиамедицинская бригада, добавил представитель ведомства.

Вторая женщина от госпитализации отказалась.