Причиной ДТП с автобусом под Красноярском могли стать плохая погода и нарушение скорости

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Большемуртинском районе Красноярского края стали неверный выбор скорости водителем, а также гололедица и дожди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранители также выяснили, что перед поездкой водитель не прошел медицинский осмотр, его транспортное средство не осматривалось механиком. Кроме того, отсутствует диагностическая карта, подтверждающая исправность автобуса и его пригодность для передвижения.

В связи с этим правоохранители дадут принципиальную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственным за выпуск транспорта организации.

Авария произошла утром 7 ноября на трассе Красноярск – Енисейск. Автобус съехал в кювет и перевернулся, в нем находились 36 человек. По данным прокуратуры, автобус принадлежит агрохолдингу "Сибагро", который владеет местным свинокомплексом в поселке Большая Мурта.

Количество пострадавших на данный момент – 18 человек, из которых 5 были госпитализированы с ушибами и ссадинами. В результате ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

