Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 18

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Количество пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Большемуртинском районе Красноярского края увеличилось до 18 человек, 5 из них были госпитализированы с ушибами и ссадинами, сообщает прокуратура региона в своем телеграм-канале.

В четверг утром, 7 ноября, на трассе Красноярск – Енисейск в Большемуртинском районе автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В автобусе находились 36 человек.

По данным прокуратуры, автобус принадлежит агрохолдингу "Сибагро", который владеет местным свинокомплексом в поселке Большая Мурта.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Ранее на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Гагаринского тоннеля автомобиль врезался в стену. Инцидент случился в 06:20 7 ноября, когда водителю иномарки 1981 года рождения стало плохо за рулем, уверены в столичном ГИБДД. По предварительным данным, мужчина скончался еще до столкновения.