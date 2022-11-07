В Москве пенсионерка выбросила в окно несколько сотен тысяч рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Пенсионерка в Москве стала жертвой мошенников и выбросила в окно несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по столице.

По информации ведомства, к 76-летней москвичке обратился незнакомец, представившийся сотрудником полиции. Он "проинструктировал" женщину, как себя вести при звонке злоумышленника.

После этого разговора пенсионерке позвонил другой мужчина, который потребовал снять со счета деньги и сбросить их с балкона. Женщина, как посоветовал лжесотрудник полиции, выполнила требования, но позже поняла, что попалась на уловку мошенников.

Пенсионерка обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

В настоящий момент уже установлен подозреваемый в совершении правонарушения – им оказался 28-летний житель Подмосковья, который сейчас находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев ранее рассказал, как быть в случае доступа мошенников к сим-карте. В случае если злоумышленники получили дубликат симки незаконно, клиент может потребовать компенсацию.

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