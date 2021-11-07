Премьер Ирака госпитализирован после атаки на его резиденцию – СМИ

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Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи госпитализирован после атаки на его резиденцию. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Известно, что нападение осуществил заминированный беспилотник. Он был перехвачен.

Как сообщает телеканал, аль-Казыми получил легкие ранения.

Ранее по меньшей мере три ракеты упали вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака.

По имеющейся информации, удар пришелся по территории, где находятся вооруженные силы США. Сообщалось, что очевидцы слышали шесть взрывов.