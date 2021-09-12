Три ракеты упали близ аэропорта Эрбиля на севере Ирака – СМИ

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По меньшей мере три ракеты упали вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака. Об этом передает агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.

По имеющейся информации, удар пришелся по территории, где находятся вооруженные силы США. Уточняется, что очевидцы слышали шесть взрывов.

На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что ракетный удар нанесли по израильской территории из сектора Газа.

Удар состоял из одной ракеты. Она была уничтожена израильской системой противовоздушной обороны.

До этого Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска. Уточнялось, что сирийские ПВО отразили атаки, большинство ракет было сбито.