Четыре человека погибли во время вечеринки в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "Mash"

Четыре человека погибли во время стрельбы на домашней вечеринке в Екатеринбурге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

"Обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином "Сайга", – отмечают в ведомстве.

17-летнюю пострадавшую госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу. Проводится расследование по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следствие полагает, что владелец квартиры, в которой была вечеринка, убил гостей и свел счеты с жизнью. В МВД также сообщили, что одну участницу нашли живой и здоровой, другую несовершеннолетнюю доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее в Подмосковье задержали "красную шапочку", которая пыталась нанять убийцу для собственного отца. Под видом вероятных исполнителей преступления на женщину вышли оперативники и вместе с жертвой – разыграли расправу.