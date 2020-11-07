Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:01

Четыре человека погибли во время вечеринки в Екатеринбурге

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Mash"

Четыре человека погибли во время стрельбы на домашней вечеринке в Екатеринбурге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

"Обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином "Сайга", – отмечают в ведомстве.

17-летнюю пострадавшую госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу. Проводится расследование по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следствие полагает, что владелец квартиры, в которой была вечеринка, убил гостей и свел счеты с жизнью. В МВД также сообщили, что одну участницу нашли живой и здоровой, другую несовершеннолетнюю доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее в Подмосковье задержали "красную шапочку", которая пыталась нанять убийцу для собственного отца. Под видом вероятных исполнителей преступления на женщину вышли оперативники и вместе с жертвой – разыграли расправу.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать