Рассылка с угрозами взрыва коснулась не только "Яндекса"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Рассылка с угрозами взрыва была массовой и коснулась не только "Яндекса", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что всю необходимую информацию сразу передали правоохранителям.

7 ноября стало известно, что неизвестные прислали "Яндексу" письмо с угрозами взорвать здание компании на улице Льва Толстого в столице и требованием выплатить им криптовалюту.

Злоумышленники хотели направить самодельные дроны с грузами взрывчатки и взорвать их внутри здания. Они отмечали, что последствия теракта отразятся на репутации компании и породят идейных последователей, "которые превратят жизни людей в хаос и за пределами "Яндекса".

Оперативные службы обследовали офис компании и не обнаружили опасных предметов.