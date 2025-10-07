Уголовное дело возбуждено в Находке, где мужчина сел на школьницу в автобусе

Фото: телеграм-канал Baza

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Приморском крае после инцидента с участием мужчины и 15-летней школьницы, сообщает управление СК по региону в телеграм-канале.

По данным следствия, 10 сентября 2025 года в автобусе, следовавшем по маршруту № 2 в Находке, мужчина сел на школьницу, которая не уступила место пенсионерке.

В соцсетях распространилось видео инцидента. Девочка просила севшего на нее пассажира подняться и пыталась оттолкнуть его. В ответ он начал заламывать ей руки. Свидетели происшествия аплодировали мужчине.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее в Балашихе сотрудники подмосковной полиции задержали мужчину, который на улице пытался увести за собой незнакомую малолетнюю девочку. Его действия зафиксировала видеокамера. На кадрах, попавших в соцсети, неизвестный бежит за ребенком, хватает за руки и пытается удержать. На крики девочки отреагировал прохожий.

