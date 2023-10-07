На Сахалине спасатели помогли выбраться пассажирам из затопленного автомобиля

Видео: МЧС России

На Сахалине спасатели МЧС России помогли выбраться пассажирам из затопленного автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Машина сломалась во время движения по подтопленной улице Южно-Сахалинска. Пришлось вызывать МЧС России", – отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что до затопленного автомобиля на лодке смогли добраться трое спасателей из поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Специалисты доставили на сушу четверых граждан. Медпомощь пострадавшим не понадобилась.

Ранее сообщалось, что как минимум два человека погибли в районе Царево на юго-востоке Болгарии из-за наводнения, вызванного обильными ливнями. В администрации Царево охарактеризовали сложившуюся ситуацию как критическую. Помимо Царево, от наводнения серьезно пострадал район Лозенец.

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