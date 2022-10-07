Объявления о продаже детей в телеграм-канале заинтересовали СК Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столичные следователи начали проверку после публикаций в СМИ о москвичке, обнаружившей в одном из телеграм-каналов объявления о продаже собственного сына и других учеников его школы, сообщает РИА Новости.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи разбираются во всех обстоятельствах.

Накануне сообщалось, что москвичка нашла в одном из телеграм-каналов объявление о продаже ее 11-летнего сына. Об объявлении женщине рассказали родители одноклассника ее сына. Она лично убедилась, что в одном из каналов содержится сообщение о продаже ребенка с фотографией, после чего обратилась в Следственный комитет РФ.

В этой группе были выставлены на продажу еще несколько одноклассников школьника. По предварительным данным, телеграм-канал принадлежит 44-летнему мужчине. В группе были размещены снимки детей с подписями: "Продажа мяса, которое бегает" и "Приеду по звонку".



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