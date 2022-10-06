Москвичка нашла в соцсетях объявление о продаже ее сына – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичка нашла в одном из телеграм-каналов объявление о продаже ее сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

О публикации объявления женщине рассказали родители одноклассника ее сына. Она лично убедилась, что в одном из каналов содержится сообщение о продаже ребенка с фотографией, после чего обратилась в Следственный комитет РФ.

В этой группе были выставлены на продажу еще несколько одноклассников школьника. Следствие проводит проверку.

По предварительным данным, телеграм-канал принадлежит 44-летнему мужчине. В группе были размещены снимки детей с подписями: "Продажа мяса, которое бегает" и "Приеду по звонку".

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга пыталась продать семилетнего сына за 300 тысяч рублей, чтобы расплатиться с долгами.

По данным следствия, в конце июля 2022 года временно неработающая женщина 1986 года рождения разместила в социальных сетях объявление о готовности передать своего сына в другую семью.

Женщина призналась в содеянном. Ей предъявили обвинение по статье "Торговля в отношении несовершеннолетнего". Задержанная рассказала, что решилась на преступление из-за тяжелого материального положения.

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