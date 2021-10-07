Четыре человека погибли в ДТП в Брянской области

21:20
Фото: 32.mchs.gov.ru
Четыре человека погибли и столько же пострадали в ДТП в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Три легковушки столкнулись вечером 7 октября на трассе Брянск – Смоленск – Жирятино.
"По предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai допустил столкновение с машиной Mitsubishi и двигавшимся следом автомобилем Lada. В результате столкновения четыре человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести", – сообщили ТАСС в министерстве.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Медицинская экспертиза проверит водителей на состояние алкогольного опьянения в момент совершения аварии.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сбил девочку на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. С предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб бедра" девочку доставили в медучреждение.
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