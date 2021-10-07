Водитель автомобиля сбил школьницу на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель автомобиля сбил девочку на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На проспекте Вернадского у дома 9 водитель транспортного средства совершил наезд на 15-летнюю девочку, после чего скрылся. С предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб бедра" девочку доставили в медучреждение", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители делают все необходимое для установления местонахождения и задержания водителя.

Ранее три человека погибли в результате ДТП на трассе М-9 в Московской области. Авария произошла на 60-м километре автодороги "Балтия". Водитель BMW сбил пешехода, в результате чего автомобиль перевернулся.