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07 сентября, 19:56

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РИА Новости: дело на преподавателя Бауманки связано с публикацией экстремистского клипа

Дело заведено на преподавателя МГТУ имени Баумана из-за публикации экстремистского клипа

Фото: vk.com/nesterenko_mgtu

Следователи возбудили в отношении преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко уголовное дело о пропаганде ненависти и вражды. Поводом для этого послужила публикация им в соцсети "ВКонтакте" видео к украинской песне.

В этой композиции прослеживаются признаки побуждения к совершению насильственных действий, направленных против русских людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Некоторое время назад в ходе расследования данного дела Нестеренко был арестован Чертановским судом Москвы.

В конце августа правоохранители задержали преподавателя РУДН, который работал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. По данным СМИ, им оказался Экподобо Раймонд Оввигхо.

Причиной для его ареста послужили подозрения в оказании помощи гражданам Нигерии при заключении фиктивных браков. Правоохранители считают, что профессор получал за это денежное вознаграждение.

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