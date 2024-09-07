РИА Новости: дело на преподавателя Бауманки связано с публикацией экстремистского клипа

Фото: vk.com/nesterenko_mgtu

Следователи возбудили в отношении преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко уголовное дело о пропаганде ненависти и вражды. Поводом для этого послужила публикация им в соцсети "ВКонтакте" видео к украинской песне.

В этой композиции прослеживаются признаки побуждения к совершению насильственных действий, направленных против русских людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Некоторое время назад в ходе расследования данного дела Нестеренко был арестован Чертановским судом Москвы.

В конце августа правоохранители задержали преподавателя РУДН, который работал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. По данным СМИ, им оказался Экподобо Раймонд Оввигхо.

Причиной для его ареста послужили подозрения в оказании помощи гражданам Нигерии при заключении фиктивных браков. Правоохранители считают, что профессор получал за это денежное вознаграждение.

