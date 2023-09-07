07 сентября, 17:36Происшествия
Два человека пострадали при падении лифта в ТЦ в Санкт-Петербурге
Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"
Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ.
Ведомство проводит доследственную проверку по факту травмирования людей. На месте ЧП работали специалисты МЧС, которые извлекли пострадавших и передали их медикам. Их госпитализировали.
Лифт упал днем 7 сентября в торговом центре на улице Циолковского. Следователи вместе с сотрудниками регионального МЧС проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале августа в прокуратуре Москвы заявили, что грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе столицы. ЧП произошло в доме на улице Кедрова при проведении монтажных работ. В результате погиб рабочий субподрядной организации. Еще один пострадал, его госпитализировали.
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