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07 сентября, 17:36

Происшествия

Два человека пострадали при падении лифта в ТЦ в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ.

Ведомство проводит доследственную проверку по факту травмирования людей. На месте ЧП работали специалисты МЧС, которые извлекли пострадавших и передали их медикам. Их госпитализировали.

Лифт упал днем 7 сентября в торговом центре на улице Циолковского. Следователи вместе с сотрудниками регионального МЧС проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале августа в прокуратуре Москвы заявили, что грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе столицы. ЧП произошло в доме на улице Кедрова при проведении монтажных работ. В результате погиб рабочий субподрядной организации. Еще один пострадал, его госпитализировали.

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