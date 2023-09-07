В МВД рассказали о состоянии велосипедисток, пострадавших в ДТП под Петербургом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Девять девочек-велосипедисток и их тренер были доставлены в больницу с серьезными травмами после аварии в Ленинградской области, еще две спортсменки погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась на 59-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. По первичной информации, 31-летний мужчина за рулем тягача "Скания" наехал на группу из 11 девочек-велосипедисток в возрасте 14–15 лет и их тренера, который ехал на машине сопровождения "Форд". Пока полиция не установила причину ДТП.

"От удара тягача легковой автомобиль наехал на спортсменок", – заявили в ведомстве.

Как сообщили в МВД, двое велосипедисток скончались на месте ДТП. Также состояние двух раненых спортсменок оценивается как тяжелое: у них обнаружили политравмы и переломы позвоночника, а еще четверых пока осматривают врачи.

Правоохранители задержали водителя тягача Scania, который является гражданином одной из стран ближнего зарубежья, а после его допросили.

Следователи завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух лиц"). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. СК уже подготовил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП", – добавили следователи.

Ранее сообщалось, что 23 августа на трассе "Обход города Пятигорска" мужчина за рулем "ГАЗели" не выдержал безопасное расстояние, из-за чего наехал на группу спортсменов на велосипедах. Трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет погибли. В момент аварии подростки были вместе с тренером, которая сопровождала их впереди на машине. Губернатор края Владимир Владимиров рассказал, что дети возвращались с соревнований.

После cуд арестовал тренера спортшколы, у которой занимались погибшие в аварии под Пятигорском дети-велосипедисты.

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