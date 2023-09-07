07 сентября, 10:23Происшествия
Уголовное дело возбудили после схода 9 грузовых вагонов в Якутии
Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"
Якутские следователи возбудили уголовное дело из-за схода девяти вагонов. Об этом сообщается на сайте Восточного МСУТ СК России.
Дело было заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".
Причины схода и сумма ущерба устанавливаются. ЧП произошло на 286-м километре 6-го пикета перегона станции Алдан – станции Куранах между городом Алдан и поселком Нижний Куранах Республики Саха.
Во время следования грузового поезда произошел сход 9 вагонов, шесть из них опрокинулись. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что шестилетний ребенок попал под электропоезд под Липецком. Он вместе с отцом на велосипеде пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом. Было возбуждено уголовное дело.
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