Уголовное дело возбудили после схода 9 грузовых вагонов в Якутии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Якутские следователи возбудили уголовное дело из-за схода девяти вагонов. Об этом сообщается на сайте Восточного МСУТ СК России.

Дело было заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

Причины схода и сумма ущерба устанавливаются. ЧП произошло на 286-м километре 6-го пикета перегона станции Алдан – станции Куранах между городом Алдан и поселком Нижний Куранах Республики Саха.

Во время следования грузового поезда произошел сход 9 вагонов, шесть из них опрокинулись. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что шестилетний ребенок попал под электропоезд под Липецком. Он вместе с отцом на велосипеде пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом. Было возбуждено уголовное дело.