Рейс Владивосток − Пекин развернули из-за тайфуна

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Самолет, следовавший из Владивостока в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за тайфуна "Линлин". При этом первая попытка посадить лайнер не удалась, рассказал РИА Новости информированный источник.

"Рейс Владивосток − Пекин развернули в воздухе спустя 50 минут после взлета", − уточнил собеседник агентства. По его словам, сейчас самолет, который не смог сесть с первой попытки, кружит над Владивостоком.

4 сентября сообщалось, что самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, экстренно сел в Воронеже из-за проблем с шасси. На борту воздушного судна находились 38 пассажиров. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.