Мусорный полигон загорелся в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На территории ТиНАО произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

"Возгорание произошло в Марушкинском поселении, ориентировочно в восьмом квартале. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – цитирует "Интерфакс" представителя экстренных служб. Информации о пострадавших нет.

Накануне при пожаре в квартире в районе Москворечье-Сабурово погибли два человека. Их передали врачам, и медики установили смерть обоих пострадавших. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на Каширском шоссе.

