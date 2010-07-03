На севере столицы 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара

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На севере столицы из административного здания из-за пожара эвакуировали около 120 человек.

"Возгорание утеплителя произошло с наружной стороны здания "Имспецстрой" по адресу 1-й Магистральный тупик, дом 11/2, строение 1", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще один пожар в среду, 4 сентября, произошел в столице на Алтуфьевском шоссе. Горела мебель и оборудование на площади более 40 квадратных метров в двухэтажном здании автосервиса. Никто не пострадал.

Накануне крупный пожар произошел на складе в Рязани. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. В результате ЧП пострадал работник склада, у него глубокие ожоги 90 процентов тела.

