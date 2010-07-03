Пожар произошел в дельфинарии в Петербурге

Посетителей дельфинария в Петроградском районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за пожара.

"Пожар произошел, предварительно, на чердаке во время представления, всех эвакуируют. На месте много пожарных расчетов и скорая", – цитирует ТАСС представителя администрации района.

Возгоранию присвоен номер сложности 1 БИС.

Еще один крупный пожар произошел во вторник, 3 сентября, на складе в Рязани. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. В результате ЧП пострадал работник склада, у него глубокие ожоги 90 процентов тела.

Ранее сообщалось, что 25 человек стали жертвами пожара на экскурсионном корабле Conception. Их тела были обнаружены на месте трагедии в 20 километрах от острова Санта-Крус в Калифорнии. Спасатели продолжают поиски еще девяти пропавших. Однако спецоперация затрудняется туманом, который сгустился в этом районе.

Трагедия произошла ночью 2 сентября. Члены экипажа не спали, им удалось спрыгнуть с корабля и спастись. Пассажиры, 34 человека, в это время спали в подпалубных помещениях.

