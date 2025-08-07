Движение транспорта было затруднено на проспекте Маршала Жукова из-за ДТП

Фото: 123RF/bilanol

Движение транспорта было затруднено из-за ДТП на проспекте Маршала Жукова в районе дома 92, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают столичные оперативные службы. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее Дептранс предупредил, что некоторые улицы Москвы перекроют из-за триатлона 10 августа. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:30. При этом на участках перекрытий с 00:01 10 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка. Водителей просят выбирать маршруты заранее.

Также движение будет перекрыто по ночам на нескольких улицах в центре Москвы с 4 августа 2025 года по 20 декабря 2026-го. Водители не смогут проехать с 01:30 до 05:30 по одной из двух-трех полос Гоголевского бульвара на участке от дома 3 до дома 6, строения 1. Дополнительно две из четырех полос будут закрыты на улице Знаменке возле пересечения с Крестовоздвиженским переулком. Временные ограничения связаны с проведением строительных работ.