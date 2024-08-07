Жителя Благовещенска задержали в ЗАГСе из-за нападения на мужчину

Жителя Благовещенска, подозреваемого в нападении на мужчину, задержали прямо в ЗАГСе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по области.

Старший помощник главы СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский пояснил, что 29-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Он вместе со своей невестой проходил мимо одного из домов, где в подсобном помещении увидел выпивающих незнакомцев. Мужчина оскорбил их, чем спровоцировал конфликт. Как уточнили в пресс-службе Следкома, задержанный также имеющимся при себе ножом ударил одного из мужчин в грудь.

В настоящее время обвиняемого заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину в парке. По словам потерпевшей, к ней подошел незнакомец и нанес непроникающее ранение в область лица. Затем он отобрал личные вещи, деньги и скрылся.

В начале июля другой мужчина ударил ножом повара бара на Рождественском бульваре из-за возникшей личной неприязни. Пострадавший был доставлен в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".