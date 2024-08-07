07 августа, 07:09Происшествия
Украинские БПЛА при падении повредили два жилых дома в Воронеже
Фото: телеграм-канал "Гусев"
Средства ПВО и РЭБ подавили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, один из беспилотников при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовой Роще. Обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте.
Из-за атаки ВСУ в нескольких квартирах многоквартирного дома были выбиты стекла, также были повреждены автомобили.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет. На местах уже работают оперативные службы, последствия атаки уточняются.
В ночь на 7 августа, два беспилотника были сбиты в северной части Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, обошлось без пострадавших.
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