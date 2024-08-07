Украинские БПЛА при падении повредили два жилых дома в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Гусев"

Средства ПВО и РЭБ подавили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, один из беспилотников при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовой Роще. Обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте.

Из-за атаки ВСУ в нескольких квартирах многоквартирного дома были выбиты стекла, также были повреждены автомобили.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. На местах уже работают оперативные службы, последствия атаки уточняются.

В ночь на 7 августа, два беспилотника были сбиты в северной части Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, обошлось без пострадавших.

